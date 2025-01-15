Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Suriye, Türk-Kürt-Arap kardeşliğini bozamayacaksınız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye-Suriye, Türk-Kürt-Arap kardeşliğini bozamayacak, şer güçlerin çizdiği sosyal fay hatları kaşıyarak bir arada yaşama irademize dinamit koyamayacaksınız." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonla mücadeleyi sadece talep yönlü politikalarla değil, gıda ve konut gibi alanlarda arz yönlü tedbirlerle de destekleyeceğiz." diye konuştu.
Erdoğan, "Türkiye, emin ve ehil kadroların yönetiminde güven içindedir. Türkiye, Cumhur İttifakı'nın mihmandarlığında menzile mutlaka varacaktır." açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Suriye) Türkiye'nin yanı başındaki ülkeye, tamamen haklı ve meşru gerekçelerle, özellikle de insani sebeplerle müdahil olmasından daha tabii bir şey olamaz." şeklinde konuştu. "Yüzlerce yıllık kardeşlik bağlarımızın ve 911 kilometrelik sınırımızın olduğu komşu bir ülkeye, biz Batılıların baktığı zaviyeden bakamayız." dedi.
Muhalefetle ilgili, "13 yıl boyunca, bir kez olsun ülkelerinin yanında, Türkiye’nin yanında, mazlumun, mağdurun, Suriyeli muhacirlerin tarafında yer almadılar." değerlendirmesinde bulundu. "Suriye devriminin üzerinden 40 gün geçti fakat ana muhalefet partisi bu konuda tutarlı, mantıklı, içerisinde bilgi kırıntısı olan tek bir cümle dahi kuramadı." dedi.
Erdoğan, "Ne yaparsanız yapın, Suriye devrimini üflemekle söndüremeyeceksiniz. Ülkemiz içinde de o çok arzuladığınız kışkırtmayı yapamayacaksınız." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Biz, Suriye'deki her kesim gibi Kürt kardeşlerimizin de tüm meselelerinin çözümünün takipçiyiz, destekçisiyiz, Kürtlerin güvenliğinin teminatıyız." diye ekledi.
Halihazırda Suriye'deki en ciddi sıkıntının, ülke topraklarının neredeyse üçte birini halen işgal altında tutan YPG terör örgütü olduğunu belirten Erdoğan, "Suriye'nin doğal kaynaklarını da gasbeden YPG terör örgütü, şayet kendini feshedip silah bırakmazsa, yaklaşan acı akıbetten kurtulamayacaktır." diye ifade etti. "Herkes bölgeden elini çeksin. Biz Suriyeli kardeşlerimizle beraber, DEAŞ'ın da YPG'nin de diğer terör örgütlerinin de kafasını kısa sürede ezeriz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail başta, Suriye topraklarına saldıran güçlerin mütecaviz eylemlerine bir an önce son vermesi gerek. Aksi takdirde sonuçların herkese etkisi menfi olacak." açıklamasını yaptı. "15 aydır soykırımın ve katliamların sürdüğü Gazze'de ateşkesin sağlanmasıyla, tüm bölgede kalıcı barış ve istikrar için önemli bir fırsat doğacaktır. İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerini çok yakından takip ediyor, bir an önce müspet haberler almayı ümit ediyoruz." diye ekledi.
Erdoğan, CHP'nin kırmızı kart eylemi ile ilgili, "Milletimiz gibi biz de bu orijinal fikir karşısında dumura uğradık. CHP'nin siyaset üretme kabiliyetini bir kez daha görmüş olduk." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör belasını kalıcı ve kat'i olarak def edecek bir fırsatın heba edilmesine hiç kimsenin gönlü razı olmaz, biz de zaten razı değiliz. Silahı aradan çıkaralım, terör duvarını yıkalım, 85 milyon olarak hep beraber birbirimize sıkıca sarılalım istiyoruz." diye ifade etti. "İlgili arkadaşlarımıza, bölücü örgütün lağvedilmesini sağlayacak çalışmaların, dikkatle ve çok yönlü bir şekilde yürütülmesi talimatını verdik." açıklamasını yaptı.
Erdoğan, "Gün, bugündür, kardeşlik günüdür. Gün, huzurun kapısını ardına kadar açma günüdür. Gün, tüm coğrafyamızda barışı, istikrarı, güvenliği egemen kılma günüdür. Amacımız terör bariyerini kaldırarak, kardeşlik hukukunu yüceltmektir. Bu amaç doğrultusunda kayda değer bir mesafe de alındı." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.