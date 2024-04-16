Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Gazze'ye en fazla insani yardım yapan ülke konumunu perçinledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye gönderilen yardımlara ilişkin, "Türkiye, bugün yola çıkan 3 bin 774 tonluk 9'uncu iyilik gemisiyle birlikte Gazze'ye en fazla insani yardım yapan ülke konumunu perçinlemiştir." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Güya hak, hukuk ve adalet adına Van'a koşanlar Beşiktaş'ta göz göre göre can veren işçiler için tek bir adım dahi atmadılar. Hem Antalya'daki hem de Beşiktaş'taki cinayetlerin faillerinin yargıya hesap vermesi için üzerimize düşeni yapacağımızın bilinmesini özellikle istiyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerine ilişkin, "Rüşdünü, gücünü ve yetkinliğini tartışmasız şekilde tekrar ispat eden Türk demokrasisi bu seçim sürecinin en büyük galibidir. Türkiye, tüm menfi kampanyalara rağmen bir seçimi daha alnının akıyla, dünyaya örnek olacak bir olgunlukla gerçekleştirmiştir." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, şöyle devam etti:
"14-28 Mayıs seçimleri ile parlamenter sisteme geri dönüş tartışmaları bir daha açılmamak üzere yine milletimiz tarafından kapatılmıştır. Siyaset kurumunun eskiye dönüş tartışmaları yerine mevcut sistemin daha iyileştirilmesine mesai harcamasının Türkiye için daha faydalı olacağına inanıyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomi, güvenlik, deprem, hak ve özgürlükler ile terörle mücadele başta olmak üzere acil sorunlarımıza odaklanmış bulunuyoruz. Kendimiz bedel ödesek dahi ülkemize, milletimize ve gelecek nesillere bedel ödetecek her türlü popülist adımdan uzak durduk, duracağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadeleyle ilgili, "Bu konudaki tavrımız, palyatif tedbirlerle günü kurtarmak yerine, enflasyonu düşürerek kalıcı refah artışını sağlamaktır. Yeni dönemde Orta Vadeli Programı güçlendirecek adımlar atacağız. Ekonomi ekibimiz bununla ilgili hazırlıkları yaptı. Çok yakında kamuoyuyla paylaşacağız." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye gönderilen yardımlara ilişkin, "Türkiye, bugün yola çıkan 3 bin 774 tonluk 9'uncu iyilik gemisiyle birlikte Gazze'ye en fazla insani yardım yapan ülke konumunu perçinlemiştir." ifadelerini kullandı.
"Türkiye Cumhuriyeti Devletine iftira atanları asla ve asla unutmayacağız"
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Böyle olmadığını bal gibi bildikleri halde jet yakıtı konusunda Türkiye Cumhuriyeti Devletine iftira atanları asla ve asla unutmayacağız. Türkiye katliamların çok öncesinde İsrail'e askeri amaçla kullanılabilecek hiçbir malzemenin satışına izin vermemiştir. Ateşe körükle gitmenin de Netanyahu yönetimini sürekli şımartmanın da hiç kimseye hayrı dokunmaz. Gazze'de zulüm ve soykırım durmadıkça bölgemizin yeni gerilimlere gebe olduğu açıktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma şirketlerimize yönelik hayasız akınlar karşısında elbette biz teslim olmayacak, asla geri adım atmayacağız. Beşinci kol elemanları, yerli firmalara, ülkemizin yüz akı teknoloji projelerine saldırarak iplerini ellerinde tutanlara diyet borçlarını ödemeye çalışıyor." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.