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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisi dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk ekonomisi ikinci çeyrekte reel olarak yüzde 21,7 büyüyerek, dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu." dedi.

01.09.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisi dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihi şahsiyetlerimiz arasında ayrım yapmadığımız gibi, zaferlerimiz arasında da ayrım yapmadık, yapmıyoruz." dedi.

Erdoğan, "Zafer günlerimizi ayrışmanın değil 84 milyon olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirmenin vasıtası haline getirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

"İkinci çeyrek büyüme rakamı Türk ekonomisinin dinamizmini ispat etti"

Erdoğan konuşmasında açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamını da değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları aktardı:

"Bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamı Türk ekonomisinin dinamizmini, üretim gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha ispat etmiştir. Türk ekonomisi ikinci çeyrekte reel olarak yüzde 21,7 büyüyerek, dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülke siyaseti, ekonomi ve reformlarla ilgili kararlar alırken nasıl birilerinden işaret beklemiyorsak, terörle mücadelede de kimsenin icazetini aramıyoruz." dedi.

"İstihdam son 35 ayın en yüksek seviyesine ulaştı"

Erdoğan açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"İhracattaki başarımızın etkisiyle cari açığımız düşüşünü sürdürerek 30 milyar doların altına geriledi. İstihdam ise son 35 ayın en yüksek seviyesine ulaştı."

 

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