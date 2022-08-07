Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un test sürüşünü yaptığı anların videosunu paylaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin otomobili Togg'un test sürüşünü yaptığı anların videosunu paylaştı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Togg hatırası" etiketiyle Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu.
Gebze Bilişim Vadisi'nde dün düzenlenen "Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katılan Erdoğan, sonrasında Togg'un test süreçleri devam eden mühendislik prototipini denemişti.
Bir Togg hatırası... pic.twitter.com/FA8LeSJEbe— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 7, 2022
Test sürüşünde Erdoğan'a Togg Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş da eşlik etmişti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Cennet vatanımızın yollarında... Yerli ve millî... 🇹🇷 pic.twitter.com/aBxqudUyPH— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 6, 2022