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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM Başkanı Gültepe ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti

Mustafa Hatipoğlu   | 19.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM Başkanı Gültepe ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katıldı.

Toplantıda, yeni ekonomik modelin en önemli sacayağını oluşturan ihracattaki yeni hedefler ile bu doğrultuda atılacak adımlar görüşüldü.

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