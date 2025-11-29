Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.

Kaan Bozdoğan  | 29.11.2025 - Güncelleme : 29.11.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti TCCB / Murat Çetinmühürdar

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

