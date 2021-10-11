Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanan tehditleri bertaraf etmekte kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'den Türkiye'ye yönelik terör saldırılarına ilişkin, "Buralardan kaynaklanan tehditleri, ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri, ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "MEB Mesleki Teknik Eğitim Ar-Ge Merkezi'nde öğretmenlerimize ve personele yönelik geliştirilen Kovid-19 hızlı antijen test kitinde üretim aşamasına geldik." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fiyat artışlarından dolayı sıkıntıya düşen çalışanlarımızı ve üreticilerimizi korumak için her türlü tedbiri alıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi yatırım, üretim, ihracat, istihdam temelleri üzerinde, cari dengemizi 'fazla' yönünde sürekli geliştirerek büyütmeyi sürdüreceğiz." ifadesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Yeşil Kalkınma) Siyasi partilerden özel sektöre ve sivil toplum kuruluşlarına kadar her kesimden bu tarihi projeye destek vermelerini bekliyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeşil Kalkınma devrimini tüm çalışmalarımızın merkezine yerleştirerek insanlığın önündeki bu önemli krizin çözümünde öncü rol üstlenmekte kararlıyız." ifadesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İklim Değişikliği Başkanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığının kurulacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık hiç kimsenin bu ülkede milletimizin bir kesiminin dertleri ve beklentileri üzerinden ayrımcılık siyaseti yapmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.