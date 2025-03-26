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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumsuz boykot çağrılarıyla girişimciyi batırmak için çabalayan siyasetçilere prim vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sorumsuz boykot çağrılarıyla tüccarın işiyle oynayan, sanayiciyi, girişimciyi batırmak için adeta çabalayan muhteris siyasetçilere prim vermeyeceğiz." dedi.

26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumsuz boykot çağrılarıyla girişimciyi batırmak için çabalayan siyasetçilere prim vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler ile İftar Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sorumsuz boykot çağrılarıyla tüccarın işiyle oynayan, sanayiciyi, girişimciyi batırmak için adeta çabalayan muhteris siyasetçilere prim vermeyeceğiz. Türkiye için çalışan, 85 milyon için üreten, Türk ekonomisine katma değer sağlayan hiç kimseyi, hiçbir şirketimizi bunların insafına terk etmeyeceğiz." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "28 Şubat'ta sermayeyi renklere ayranlar nasıl kaybetmişse bugün de medya kuruluşlarını isim isim verip açıkça tehdit edenler kaybedecekler." ifadeleri kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Ana muhalefetin başındaki zat tüm medya gruplarını Batı'ya şikayet ediyor. Bu gençleri sokağa dökmek, sana hiçbir şey kazandırmayacağı gibi kaybettirecektir"

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