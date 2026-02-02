Dolar
43.49
Euro
51.59
Altın
4,650.46
ETH/USDT
2,250.00
BTC/USDT
77,083.00
BIST 100
13,487.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinde gündem "ekonomi ve yatırımlar" olacak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Haşim Süngü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk iş insanları heyetiyle yarın Suudi Arabistan ziyarettinde önemli görüşmeler gerçekleştirileceğini bildirdi.

Uğur Aslanhan  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinde gündem "ekonomi ve yatırımlar" olacak

İstanbul

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Haşim Süngü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beraberindeki iş insanlarıyla yarın yapacağı Suudi Arabistan ziyaretinin ana gündeminin ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve özel sektör işbirliklerinin derinleştirilmesi olacağını söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Son dönemde iki ülke arasında ekonomik, siyasi ve benzer alanlarda yaşanan yakınlaşmadan bahseden Süngü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti, iki ülke arasındaki ilişkilerde özellikle ekonomi ve yatırım boyutunu daha ileri bir aşamaya taşıma iradesinin güçlü bir göstergesidir. Ziyaretin ana gündemini, yeni anlaşmalara varmak, ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve özel sektör işbirliklerinin derinleştirilmesi oluşturmaktadır."

"Yeni yatırım projelerinin önünün açılması bakımından önemli avantajlar sunuyor"

Haşim Süngü, Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 hedefleri ile Türkiye'nin sanayi, üretim, mühendislik ve teknoloji alanındaki kapasitesinin büyük ölçüde örtüştüğünü belirterek, bu ziyaretin, iş dünyası açısından yalnızca mevcut ilişkilerin güçlenmesi değil, aynı zamanda yeni ve somut yatırım projelerinin önünün açılması bakımından da önemli avantajlar sunduğunun altını çizdi.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacminin 8 milyar doların üzerine çıktığı bilgisini veren Süngü, bu seviyenin önemli olduğunu, ancak iki ülkenin ekonomik büyüklüğü ve potansiyeli dikkate alındığında söz konusu rakamın uzun vadede 30 milyar dolar seviyesine çıkarılması gerektiğini anlattı.

Süngü, "Bu hedeflere ulaşmanın yolu, klasik ticaret anlayışının ötesine geçerek ortak yatırımlar, yerinde üretim ve proje bazlı işbirliklerini artırmaktan geçmektedir. İş dünyası arasındaki doğrudan temasların güçlenmesi bu sürecin en kritik unsurudur." dedi.

"Ekonomik ilişkiler daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacak"

DEİK Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Süngü, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında başta enerji, altyapı, inşaat, sanayi, savunma sanayisi, sağlık, turizm ve dijital dönüşüm olmak üzere birçok alanda güçlü yatırım ve işbirliği fırsatlarının bulunduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan'da hayata geçirilen Neom, Qiddiya, Kızıldeniz ve Al Ula gibi mega projelerin Türk firmaları için önemli potansiyel sunduğunu dile getiren Süngü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu projeler Türkiye'nin güçlü mühendislik, üretim ve teknoloji altyapısı için güvenilir bir iş ortaklığı zemini oluşturmaktadır. Önümüzdeki dönemde, karşılıklı yatırımların artması ve uzun vadeli stratejik ortaklıkların güçlenmesiyle, Türkiye-Suudi Arabistan ekonomik ilişkilerinin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacağına inanıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de 450 bin uyuşturucu hap, 1 kilo 660 gram kokain ele geçirildi
Türkiye'de yılda ortalama 180 bin çocuk suça karışıyor
Türkiye’de 60 yılda kaybedilen sulak alanlar Marmara Denizi'nin büyüklüğünü aştı
Hatay'da depremlerde hasar gören camilerin yerine yenileri yapılıyor
Aydın'da sel suları zeytin ağacını kökünden söktü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Türkiye-Ukrayna diplomatik ilişkilerinde 34 yıl geride kaldı

Türkiye-Ukrayna diplomatik ilişkilerinde 34 yıl geride kaldı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in Türkiye ziyareti: İkili ilişkilerde yeni dönem

Türkiye ve Suudi Arabistan'ın güçlenen siyasi ilişkileri bölge istikrarını olumlu etkiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretleri: Bölgesel güvenlik mimarisinde yeni bir aşama mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretleri: Bölgesel güvenlik mimarisinde yeni bir aşama mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinde gündem "ekonomi ve yatırımlar" olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinde gündem "ekonomi ve yatırımlar" olacak
Başakşehir'de sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü

Başakşehir'de sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet