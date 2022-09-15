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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi'ne katılan liderlerle ağaç dikme törenine katıldı

Ferdi Türkten   | 15.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi'ne katılan liderlerle ağaç dikme törenine katıldı

SEMERKANT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılan ülkelerin devlet başkanlarıyla ağaç dikme törenine katıldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle ŞİÖ Zirvesi'ne özel konuk olarak katılmak üzere Semerkant'a gelen Erdoğan, programı kapsamında zirvenin düzenleneceği kongre merkezine geldi.

Erdoğan burada diğer liderlerle ağaç dikme törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra diğer liderlerle birlikte kentin yeni inşa edilen ve "Ebedi Şehir" olarak anılan bölgesini gezdi.

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