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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa’da Rumeli Platformu’nun iftar programında konuşuyor.
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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim gündeminin depremzedelerin sorunlarını unutturmasına asla müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim gündeminin, hayata tutunma mücadelesi veren depremzedelerin sorunlarını unutturmasına asla müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz." dedi.

13.04.2023 - Güncelleme : 13.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim gündeminin depremzedelerin sorunlarını unutturmasına asla müsaade etmeyeceğiz

Malatya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Cesaretlendirmek yerine projeye takoz koyanları bir kez daha hüsrana uğrattık. Kimse satın almaz dedikleri Togg, 177 bin ön sipariş aldı.

Kandil'den bağıranlar, çağıranlar, bunlar vız gelir tırıs gider. Biz işimize bakacağız, bizim yolumuz millete hizmet, vatanı ayağa kaldırmak."

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