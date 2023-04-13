Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim gündeminin depremzedelerin sorunlarını unutturmasına asla müsaade etmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim gündeminin, hayata tutunma mücadelesi veren depremzedelerin sorunlarını unutturmasına asla müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz." dedi.
Malatya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"Cesaretlendirmek yerine projeye takoz koyanları bir kez daha hüsrana uğrattık. Kimse satın almaz dedikleri Togg, 177 bin ön sipariş aldı.
Kandil'den bağıranlar, çağıranlar, bunlar vız gelir tırıs gider. Biz işimize bakacağız, bizim yolumuz millete hizmet, vatanı ayağa kaldırmak."
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