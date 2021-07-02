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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşisi’nde gençlerle bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde vatandaşlarla sohbet etti.

Kaan Bozdoğan   | 02.07.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da vatandaşlarla sohbet etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

İstanbul

Sakarya'da bir dizi programa katılan ve açılışlar gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sapanca'da bir oteldeki AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nın ardından Mahmudiye Mahallesi'nde bir evi ziyaret etti.

02.07.2021

Erdoğan, Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi'nde ise araçtan inerek yol kenarında bekleyen vatandaşların yanına gitti. Güzergahtaki evlerin önünde toplanan aileler ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Erdoğan, çocuklara oyuncak ile satranç seti hediye etti ve bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürüyerek geldiği Kırkpınar Tepebaşı Stadında helikoptere binerek İstanbul'a gitmek üzere kentten ayrıldı.

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