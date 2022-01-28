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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Camisi'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi yerleşkesinde yapılan Gülhane Camisi'nin açılış törenine katıldı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş, Mehmet Tosun   | 28.01.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Camisi'nin açılışını yaptı Fotoğraf: Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin içerisinde gerçekten muhteşem bir mescidin açılışını yaptıklarını belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

Caminin yapımında Ziraat Katılım'ın ciddi bir emeği olduğuna dikkati çeken Erdoğan, bundan dolayı Ziraat Katılım'a da teşekkürlerini iletti. Erdoğan, "Hakikaten burada Gülhane Üniversitesinin hastanesinin içinde böyle bir mabedin olması ve Sağlık Bilimleri Üniversitemizin tamamıyla manevi boyutunu inşallah güçlendiren bir eser olması bakımından çok önemli. Rabb'imiz ne buyuruyor, 'Kim benim için dünyada bir mescit inşa ederse ben de onlar için cennette bir beyt, saray inşa ederim' diyor." ifadelerini kullandı.

Camideki kız ve erkek öğrenciler için hazırlanmış çalışma mekanlarının gayet güzel olduğunu anlatan Erdoğan, "Bundan dolayı da işin mimari boyutuna özen gösterdiklerinden dolayı mimarından mühendisine, işçisine, yüklenici firmaya da çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Tekrar Gülhane Askeri Tıp Akademisinin içerisindeki bu güzel eserin Ankaralılara hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum." diye konuştu.

Açılıştan notlar

Erdoğan, cuma namazını yeni yapılan Gülhane Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından caminin açılışı dualarla yapıldı.

Erdoğan, caminin açılış kurdelesini "Sağlık Bilimleri Üniversitemizin bu güzel, muhteşem camii tüm Müslümanlara hayırlı olsun." diyerek kesti.

Açılışa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara Valisi Vasip Şahin ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de katıldı.

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