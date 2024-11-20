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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Rusya-Ukrayna arasındaki füze gerilimi) 'Benden sonrası tufan' anlayışıyla bir yere varılmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Rusya-Ukrayna arasındaki füze gerilimi) Bunlar bölgeyi, dünyayı büyük bir savaşın eşiğine getirebilir. 'Benden sonrası tufan' anlayışıyla bir yere varılmaz." dedi.

Özcan Yıldırım  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Rusya-Ukrayna arasındaki füze gerilimi) 'Benden sonrası tufan' anlayışıyla bir yere varılmaz

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Brezilya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere açıklama yaptı:

"(ABD'nin, Ukrayna'nın Ordu Taktik Füze Sistemi'ni Rusya'da kullanılmasına izin vermesi) Her şeyden önce bu kararı doğru bulmadığımız gibi tasvip de etmiyoruz"

"(Rusya-Ukrayna) Savaşı körüklemek, hiç bitmemesini, hatta yayılmasını sağlamak için yapılmış bir hamle olarak yorumlanacak bir adım Sayın Biden'dan geldi"

"(Rusya-Ukrayna) Yapılacak en ufak yanlış, barut fıçısına ateş atmaktan farksız olacaktır. Dolayısıyla herkese dikkatli davranmayı tavsiye ediyorum"

"(Rusya-Ukrayna arasındaki füze gerilimi) Bunlar bölgeyi, dünyayı büyük bir savaşın eşiğine getirebilir. 'Benden sonrası tufan' anlayışıyla bir yere varılmaz"

"Terör meselesini tarihe karıştırma konusunda kararlıyız. Sınırlarımızın ötesinde ülkemize yönelik tehditleri oluşturan yapılanmalara tahammülümüz yok"

"(PKK-YPG terör örgütü) Bu bataklığı kurutmak için biz nasıl çaba gösteriyorsak aynı şekilde Suriye yönetiminin de bu çabayı göstermesi lazım"

"Amerika'nın Suriye'den çekilmesinin oluşturacağı yeni duruma da mevcut gerçekliğe de Türkiye olarak biz hazırız. Milli güvenliğimiz her şeyden önde gelir"

"Cumhur İttifakı'nın uyumu, Türkiye'nin siyasi ve sosyal konjonktüründe kritik önemdedir. Aramızda anlaşmazlık, uyuşmazlık, fikir ayrılığı asla yoktur"

"Kimse bizim ittifakımızı kendi naylon ittifaklarıyla, 'al gülüm, ver gülüm' düzenine dayalı çıkar ilişkileriyle karıştırmasın.Böyle bir şey söz konusu değil"

"Sayın Bahçeli ile siyaset ve ülke gündemindeki konuları ele aldık. 'Terörsüz Türkiye' hedefimize giden yolda atılabilecek ilave adımları değerlendirdik"

"Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmamıza az kaldı, soruna tüm yönleriyle odaklandık ve çözmeye azmettik"

"Biz FETÖ'ye karşı asla rehavete kapılamayız. Tüm kurumlarımızda FETÖ'nün sızma girişimlerine karşı teyakkuz halindeyiz"

"Emeklimizi, memurumuzu, asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeyeceğiz"

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