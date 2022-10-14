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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın Amasra'da patlama meydana gelen maden ocağına geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, patlamanın yaşandığı Bartın'daki maden ocağı bölgesine gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın patlama meydana gelen maden ocağındaki kurtarma çalışmalarını yerinde koordine etmek üzere yarın Bartın'a gideceği bildirildi.

Kaan Bozdoğan   | 14.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, patlamanın yaşandığı Bartın'daki maden ocağı bölgesine gidecek

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde yaşanan maden ocağı patlaması nedeniyle yarın Diyarbakır'a yapacağı ziyareti ileri bir tarihe erteledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Bartın’a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edeceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden kazasına ilişkin paylaşımda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'ımızın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Yaralanan kardeşlerime de acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Olay sonrası süratle başlayan arama-kurtarma başta olmak üzere, patlama ile ilgili tüm konularda bütün kurumların çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirten Erdoğan, çalışmaları yerinde icra etmek ve denetlemek amacıyla üç bakanın, talimatı üzerine bölgeye intikal ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ben de yarınki Diyarbakır programımı iptal ederek inşallah Amasra’ya geçecek, tüm çalışmaları yerinde koordine edeceğim. Bölgedeki tüm sağlık ekiplerimiz, hastanelerimiz yaralı kardeşlerimiz için seferber edilmiştir. Mevcut tesislere ilave olarak Sağlık Bakanlığımız bölgede bir acil müdahale ünitesi kurmuştur. İhtiyaç halinde yaralılarımızı sevk amacıyla ambulans uçaklarımız hazırdır.

Patlamayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmış, 3 savcımız görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla devam etmektedir. Meydana gelen bu üzücü hadiseyle ilgili sadece resmi kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması, provokatif ve dezenformasyon içeren art niyetli içeriklere itibar edilmemesi gerekmektedir. Temennimiz, can kaybının daha fazla artmaması, madencilerimizin sağ salim kurtarılmasıdır ve tüm çabalarımız bu yöndedir."


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