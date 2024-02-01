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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı Lamine Zeine'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine'yi kabul etti.

Mehmet Tosun  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı Lamine Zeine'yi kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

Ankara

Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Lamine Zeine, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşılandı.

İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lamine Zeine'yi kabul etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.

Basına kapalı kabul sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Zeine çalışma yemeğinde bir araya geldi.

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