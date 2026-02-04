Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mısır ile işbirliğinin bölgemizin istikrarına yaptığı katkıya hep birlikte şahit oluyoruz
Kahire
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Mısır İş Forumu Kapanış Oturumu'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Mısır ile) İşbirliğinin bölgemizin istikrarına yaptığı katkıya hep birlikte şahit oluyoruz. Bunu yatırım ve ticarette verimli şekilde kullanmak istiyoruz." dedi.
Erdoğan, "(Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile) 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz doğrultusunda yakın mesaimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'ye gönderdiğimiz yardımların ulaştırılmasında Mısır'ın işbirliğini şükranla yad ediyoruz. Gazze'nin yeniden imarında da Mısır ile çalışmak istiyoruz." diye konuştu.
