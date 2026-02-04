Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mısır ile işbirliğinin bölgemizin istikrarına yaptığı katkıya hep birlikte şahit oluyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Mısır ile) İşbirliğinin bölgemizin istikrarına yaptığı katkıya hep birlikte şahit oluyoruz. Bunu yatırım ve ticarette verimli şekilde kullanmak istiyoruz." dedi.

04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mısır ile işbirliğinin bölgemizin istikrarına yaptığı katkıya hep birlikte şahit oluyoruz Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Kahire

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Mısır İş Forumu Kapanış Oturumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Mısır ile) İşbirliğinin bölgemizin istikrarına yaptığı katkıya hep birlikte şahit oluyoruz. Bunu yatırım ve ticarette verimli şekilde kullanmak istiyoruz." dedi.

Erdoğan, "(Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile) 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz doğrultusunda yakın mesaimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'ye gönderdiğimiz yardımların ulaştırılmasında Mısır'ın işbirliğini şükranla yad ediyoruz. Gazze'nin yeniden imarında da Mısır ile çalışmak istiyoruz." diye konuştu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

