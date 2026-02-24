Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' sürecini bizi yalnız bırakmayan milletimizle birlikte ilmek ilmek dokuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Terörsüz Türkiye) Attığımız her adımda bizleri hayır duasıyla yalnız bırakmayan aziz milletimizle birlikte bu süreci ilmek ilmek dokuyoruz." dedi.

24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' sürecini bizi yalnız bırakmayan milletimizle birlikte ilmek ilmek dokuyoruz

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda "Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik Personeli ve Güvenlik Korucuları ile İftar" programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"İnsanımızın huzurunu kim bozarsa, devletimizin güvenliğine kim el uzatırsa, özgürlüklerimize, demokrasimize kim saldırırsa tepelerine binmeye devam edeceğiz

Her oyunu bozacak, komployu boşa çıkaracak hazırlığımız var. Ne yapıyorsak, 23 yılın tecrübesiyle ince bir siyasetle, iyi planlanmış stratejiyle yapıyoruz

86 milyonun her ferdi için en güvenli yer bayrağımızın huzur veren gölgesidir. Bu gölgede huzursuzluk, istikrarsızlık, kaos çıkarılmasına izin vermeyeceğiz.

(Terörsüz Türkiye) Attığımız her adımda bizleri hayır duasıyla yalnız bırakmayan aziz milletimizle birlikte bu süreci ilmek ilmek dokuyoruz.

Dostlarımız kadar hasımlarımızın da çok iyi gördüğü üzere Türkiye bugün hiç olmadığı kadar güçlüdür, müteyakkızdır, muktedirdir, inisiyatif, irade sahibidir.

Terör riski ortadan kalktıkça Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni fark etmeksizin aziz milletimizin bütün fertleri kazanıyor.

Anaların ağlamadığı, hayatının baharındaki fidanların vakitsiz kırılmadığı, ocaklara ateşlerin düşmediği bir Türkiye'yi inşallah birlikte inşa edeceğiz.

Kahramanlarımız, gazilerimiz ve şehitlerimizin omuzları üzerine yükselen bu devlet sonsuza kadar kahramanlarıyla var olacaktır.

Türkiye Yüzyılı vizyonunda anlamını bulan büyük ve güçlü Türkiye'ye inşallah beraberce vasıl olacağız."

