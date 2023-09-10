Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
Görüşmede, Türkiye-Mısır ikili ilişkileri, ticaret hacminin artırılması, enerji alanındaki yeni iş birlikleri ile bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı
Yeni Delhi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18. G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.
- G20 Liderler Zirvesi başladı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 milyar insanın en mukaddes değerlerine saldırılmasına izin verilmesi asla kabul edilemez
- G20 bildirisi: (Rusya-Ukrayna savaşı) Nükleer silahların kullanılması ya da kullanma tehdidi kabul edilemez
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul etti
- Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'dan "Türkiye ile ilişkilerin canlandırılması" mesajı
- G20 ülkeleri, temiz enerjiyi artırmayı taahhüt etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahatma Gandhi'nin anıt mezarını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirveye özel davetli olarak katılan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.
Görüşmede, Türkiye-Mısır ikili ilişkileri, ticaret hacminin artırılması, enerji alanındaki yeni işbirlikleriyle bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, karşılıklı büyükelçi atamalarıyla ilişkilerin yeni bir döneme girdiğine işaret ederek, ikili münasebetlerin hak ettiği seviyeye en kısa zamanda ulaşacağına olan inancını dile getirdi.
Mısır yönetiminin Türk yatırımcı ve firmalarına verdiği desteğin önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, LNG, nükleer enerji, kültür ve eğitim alanlarındaki işbirliğini canlandırmaya da önem verdiklerinin altını çizdi.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.