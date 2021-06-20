Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü'nü kutladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Bir ömür ailesine kol kanat geren, her türlü imkanını, vaktini, birikimini evlatlarının geleceği için seferber eden tüm babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Başta şehitlerimiz olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları, büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
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Bir ömür ailesine kol kanat geren, her türlü imkânını, vaktini, birikimini evlatlarının geleceği için seferber eden tüm babalarımızın #BabalarGünü’nü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 20, 2021
Başta şehitlerimiz olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları, büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/1AoLYbxD1o