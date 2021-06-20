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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü'nü kutladı.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 20.06.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Bir ömür ailesine kol kanat geren, her türlü imkanını, vaktini, birikimini evlatlarının geleceği için seferber eden tüm babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Başta şehitlerimiz olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları, büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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