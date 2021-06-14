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Dünya

Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkındaki idam cezası onandı

Mısır'da cezaevinde Hürriyet ve Adalet Partisi Genel Sekreteri Biltaci ile Müslüman Kardeşler liderlerinden Hicazi'nin de aralarında bulunduğu darbe karşıtı 12 kişi hakkında verilen idam cezası onandı.

Zeynep Hilal Karyağdı Duran   | 14.06.2021
Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkındaki idam cezası onandı Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci

Kahire

Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, Yargıtay, Rabiat'ul Adeviyye Meydanı'ndaki darbe karşıtı protestolarla ilgili davada nihai kararı verdi.

Yüksek mahkeme, aralarında Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci ile Müslüman Kardeşler (İhvan) liderlerinden Safvet Hicazi'nin de olduğu 12 kişi hakkında daha önce verilen idam cezasını onadı.

Aynı davada yargılanan 32 kişinin idam cezası müebbet hapse (25'er yıl hapis) çevrilirken, tutukluyken vefat eden İhvan liderlerinden İsam el-İryan'ın davası düştü.

Sanık avukatlarından Usame Beyumi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yargıtayın bugün, daha önce haklarında idam kararı çıkan 75 kişiden 45'i hakkında hüküm verdiğini belirterek, kalanların gıyaben yargılandığına işaret etti.

Mısır'da 3 Temmuz 2013'te ordunun yönetime el koymasının ardından başkent Kahire'deki Rabiat'ul Adeviyye ve Nahda meydanlarında geniş çaplı protestolar düzenlenmiş, meydanlar 14 Ağustos 2013'te güvenlik güçlerinin kanlı müdahalesiyle boşaltılırken yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti. Darbe karşıtı eylemler sırasında binlerce kişi de tutuklanmıştı.

Kahire Ceza Mahkemesi, Eylül 2018'de, aralarında İhvan liderlerinin de olduğu 75 darbe karşıtı hakkında idam cezası vermiş, daha sonra karar temyize götürülmüştü.

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