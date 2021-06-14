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Dünya

İngiltere Afrin'deki hastane saldırısını kınadı

İngiltere, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bir hastaneye düzenlenen ve 14 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı.

Zuhal Demirci   | 14.06.2021
İngiltere Afrin'deki hastane saldırısını kınadı

İngiltere

İngiltere'nin Suriye Özel Temsilciliğince, Afrin'deki hastane saldırısına ilişkin Twitter'dan yapılan açıklamada, "Hastaneler, siviller ve yardım görevlileri hedef değildir. İngiltere, Suriye'nin kuzeyinde sükunet çağrısında bulunuyor ve tüm tarafları mevcut ateşkes anlaşmalarına uymaya davet ediyor." ifadesi kullanıldı.

İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly de saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, şiddetin durması gerektiğini belirterek, "Tüm tarafların mevcut ateşkes anlaşmalarına uyması gerekiyor. Tıbbi tesisler, yardım görevlileri ve masum siviller hedef değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Terör örgütü YPG/PKK'nın sivillerin tedavi gördüğü hastaneye Tel Rıfat'tan düzenlediği saldırıda, aralarında bir bebeğin de bulunduğu 14 sivil hayatını kaybetmiş, 32 sivil yaralanmıştı.

YPG/PKK'nın 6 yıl boyunca işgal ettiği Afrin, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı. Ancak terör örgütü, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat'ta varlığını sürdürüyor.

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