Euro
10.26
Dolar
8.47
BIST 100
1,454.25
Altın
1,866.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

YouTube ana sayfa başında siyasi içerikli reklam yayınını yasakladı

ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube, başlık sayfasının üstünde siyasi içerikli reklam yayınlamama kararı aldığını duyurdu.

İslam Doğru   | 14.06.2021
YouTube ana sayfa başında siyasi içerikli reklam yayınını yasakladı

New York

ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube sözcülüğünden Axios’a yapılan yazılı açıklamada, YouTube’un reklam politikasında güncelleme yapıldığı, ana sayfa başında seçim ve siyasi içerikli reklamların yanı sıra kumar, alkol ve reçeteli ilaçlarla ilgili reklamların da yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, "Hem reklam verenlerin hem de kullanıcıların ihtiyaçlarını dengelemelerini sağlamak için reklamcılık gereksinimlerimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz." ifadesi paylaşıldı.

Reklam politikalarındaki güncellemelerin, özellikle hassas olaylarla ilgili karışıklıkları, yanlış bilgileri ve manipülasyonları en aza indirilme amacıyla yapıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
SGK'ye kayıtlı tüm çalışanlar için Kovid-19 aşı randevuları açılıyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
DSÖ: Dünya genelinde Kovid-19 vakaları art arda 7 haftadır düşüşte
İngiltere'de Kovid-19 tedbirlerinin tamamen kaldırılması kararı 4 hafta ertelendi

Benzer haberler

YouTube ana sayfa başında siyasi içerikli reklam yayınını yasakladı

YouTube ana sayfa başında siyasi içerikli reklam yayınını yasakladı