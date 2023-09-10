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Emine Erdoğan'dan, G20 Liderler Zirvesi paylaşımı

Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde, kültürler beşiği Hindistan'ın değerlerini tanımak ve renkli geleneklerini tecrübe etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Mustafa Hatipoğlu  | 10.09.2023 - Güncelleme : 10.09.2023
Emine Erdoğan'dan, G20 Liderler Zirvesi paylaşımı

İstanbul

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zirveler vesilesiyle lider eşleri olarak deneyimlerimizi paylaşıyor, dostluklarımızı güçlendiriyoruz. G20 Liderler Zirvesi'nde, kültürler beşiği Hindistan'ın değerlerini tanımak ve renkli geleneklerini tecrübe etmekten mutluluk duydum. Samimi ev sahipliklerini unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Emine Erdoğan'ın ziyaretlerine ilişkin görüntülere de yer verildi.

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