Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç'le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç'le görüştü. Basına kapalı görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Antalya Diplomasi Forumu"ndaki konuşmasının ardından Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile bir araya geldi.
Basına kapalı görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.