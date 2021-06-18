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Antalya Diplomasi Forumu, “Liderler Oturumu II” ile devam ediyor
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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç'le görüştü. Basına kapalı görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

Mehmet Tosun   | 18.06.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç'le görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Antalya Diplomasi Forumu"ndaki konuşmasının ardından Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile bir araya geldi.

Basına kapalı görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

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