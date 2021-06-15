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Dünya

İhvan Mısır'da darbe karşıtları hakkında verilen idam kararlarının infazının durdurulmasını istedi

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı, uluslararası topluma, darbe karşıtı 12 kişi hakkında Mısır yargısınca verilen idam cezalarının infazının durdurulması için harekete geçme çağrısında bulundu.

Zeynep Hilal Karyağdı Duran   | 15.06.2021
İhvan Mısır'da darbe karşıtları hakkında verilen idam kararlarının infazının durdurulmasını istedi

Al Qahirah

Rabiat'ul Adeviyye Meydanı'ndaki darbe karşıtı protestolarla ilgili davada, hapisteki Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci ile İhvan liderlerinden Safvet Hicazi'nin de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında verilen idam cezasının dün Yargıtay tarafından onanması üzerine İhvan'dan yazılı açıklama geldi.

Teşkilatın söz konusu idam kararlarını reddettiği belirtilen açıklamada, bu kararın "intikam" için alındığı ifade edildi.

Bu tür cezaların İhvan'ı yolundan döndürmeyeceği kaydedilen açıklamada, uluslararası toplumdan tüm kurum ve kuruluşlarıyla idam cezalarının infazlarını durdurmak için harekete geçmesi talep edildi.

Mısır'da 3 Temmuz 2013'te ordunun yönetime el koymasının ardından başkent Kahire'deki Rabiat'ul Adeviyye ve Nahda meydanlarında geniş çaplı protestolar düzenlenmiş, meydanlar 14 Ağustos 2013'te güvenlik güçlerinin kanlı müdahalesiyle boşaltılırken yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Darbe karşıtı eylemler sırasında binlerce kişi de tutuklanmış, haklarında açılan davalarda idam ve müebbet hapse varan hükümler verilmişti.

Kahire Ceza Mahkemesinin Eylül 2018'de aralarında HAP Genel Sekreteri Biltaci ile İhvan liderlerinden Hicazi'nin de olduğu darbe karşıtı 12 kişi hakkında verdiği idam cezası dün Yargıtay tarafından onanmıştı.

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