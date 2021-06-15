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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şuşa'da en kısa sürede başkonsolosluk açmayı planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin barış içerisinde yaşamasını istediklerini belirterek, "Türkiye olarak kadim şehir Şuşa'da en kısa sürede başkonsolosluk açmayı planlıyoruz." dedi.

15.06.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şuşa'da en kısa sürede başkonsolosluk açmayı planlıyoruz

Şuşa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan "Müttefiklik Sözleşmesi"nde 100 yıl önce imzalanan Kars Anlaşması'na atıfta bulunulduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ermenistan'ın kendisine uzatılan iyi niyet ve dayanışma elini tutmasını, ortak geleceği birlikte şekillendirme fırsatını iyi kullanmasını temenni ediyoruz." dedi.

Erdoğan, "Altılı platformla birlikte artık istiyoruz ki bölge suhuletle, barış içerisinde yaşanan bir bölge olsun." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Altılı platform hakkında, "Her türlü fedakarlığa varız. Sayın Putin aynı şekilde... Bu konuda atılacak adımlarla bölge bir barış bölgesi haline gelmiş olur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece Türkiye'de değil gerekirse SOCAR ile TPAO'nun üçüncü ülkelerde de yatırım yapma görüşmesini ele aldık." ifadelerini kullandı.

Zengezur koridoru konusunda, "Bu projenin hayata geçirilmesiyle doğudan batıya herkesin istifade edebileceği yeni bir ortak koridor açılacaktır." diye konuştu.

"Şuşa'da en kısa sürede başkonsolosluk açmayı planlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak kadim şehir Şuşa'da en kısa sürede başkonsolosluk açmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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