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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. -
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahatma Gandhi'nin anıt mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Hindistan bağımsızlık hareketinin öncü lideri Mahatma Gandhi'nin anıt mezarını ziyaret etti.

Kaan Bozdoğan  | 10.09.2023 - Güncelleme : 10.09.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahatma Gandhi'nin anıt mezarını ziyaret etti

Yeni Delhi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen zirvenin ikinci gününde G20 ülkelerinin liderleriyle birlikte Rajghat Anıt Mezarı'na ziyarette bulundu.

Anıtın girişinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından karşılanan Erdoğan, anıta çelenk bıraktı.


Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Gandhi'nin en sevdiği ilahilerin dinletildiği ziyaretin ardından Erdoğan ve diğer liderler, zirvenin gerçekleştiği Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin "Tek Gelecek" başlıklı üçüncü oturumuna katılacak.

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