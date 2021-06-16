Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Galler maçını izledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin Galler ile oynadığı maçı izledi.
Ankara
Azerbaycan'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta tribünden destekledi.
Erdoğan, maçı eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile izledi.
Erdoğan'ın maç sırasında kırmızı-beyaz atkı taktığı görüldü.
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