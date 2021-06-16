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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Galler maçını izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin Galler ile oynadığı maçı izledi.

Mümin Altaş   | 16.06.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Galler maçını izledi Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Ankara

Azerbaycan'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta tribünden destekledi.

Erdoğan, maçı eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile izledi.

Erdoğan'ın maç sırasında kırmızı-beyaz atkı taktığı görüldü.


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