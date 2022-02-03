Dolar
13.57
Euro
15.32
Altın
1,801.18
ETH/USDT
2,580.00
BTC/USDT
36,517.00
BIST 100
1,994.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ankara’da “Türkiye-Azerbaycan Diplomatik İlişkilerinin Yeniden Tesisinin 30. Yıl Dönümü Konferansı”nda konuşuyor. TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığına ilişkin kararını açıkladı. - VTR-
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Marinskiy Sarayı'nda resmi törenle karşılandı

Kaan Bozdoğan   | 03.02.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan Marinskiy Sarayı'nda resmi törenle karşılandı

Kiev

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marinskiy Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in Onuncu Toplantısına katılmak üzere Kiev'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına yapılan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından Marinskiy Sarayı'na geçti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki lider tokalaşmanın ardından ayaküstü bir süre sohbet etti. Erdoğan, Türkiye ve Ukrayna milli marşlarının seslendirilmesinin ardından karşılama kıtasını selamladı.

Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın eşlik ettiği törende, iki lider ülkelerinin heyetlerini birbirlerine tanıttı.

Erdoğan, töreni takip eden basın mensuplarıyla da selamlaştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenskiy'nin de yer aldığı törenin ardından iki lider baş başa görüşmeye geçti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Boryspil Havalimanı'nda yöresel çörek palyanitsa ikram edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dil altına uygulanabilen yerli Kovid-19 aşısı için 'gönüllü' arayışı sürüyor
İtalya'da Kovid-19 aşısı yaptıranlar için tedbirler gevşetiliyor
Filistin'de Kovid-19 nedeniyle okullar tatil edildi
Bakan Koca: Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gelecek hafta itibarıyla başlayacak
Türkiye'de 110 bin 682 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Marinskiy Sarayı'nda resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Marinskiy Sarayı'nda resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi resmi törenle karşıladı

Biden'dan 'Rusya Ukrayna'yı gelecek ay işgal edebilir' uyarısı

Biden ve Zelenskiy telefonda görüştü

Biden ve Zelenskiy telefonda görüştü

ABD, Kiev büyükelçiliğindeki personelin ailelerine Ukrayna'dan ayrılma talimatı verdi

ABD, Kiev büyükelçiliğindeki personelin ailelerine Ukrayna'dan ayrılma talimatı verdi

Zelenskiy Türk imzası taşıyan Ukrayna'nın en büyük köprüsünü açtı

Zelenskiy Türk imzası taşıyan Ukrayna'nın en büyük köprüsünü açtı