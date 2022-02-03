Cumhurbaşkanı Erdoğan Marinskiy Sarayı'nda resmi törenle karşılandı
Kiev
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marinskiy Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı.
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in Onuncu Toplantısına katılmak üzere Kiev'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına yapılan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından Marinskiy Sarayı'na geçti.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki lider tokalaşmanın ardından ayaküstü bir süre sohbet etti. Erdoğan, Türkiye ve Ukrayna milli marşlarının seslendirilmesinin ardından karşılama kıtasını selamladı.
Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın eşlik ettiği törende, iki lider ülkelerinin heyetlerini birbirlerine tanıttı.
Erdoğan, töreni takip eden basın mensuplarıyla da selamlaştı.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından Marinskiy Sarayı'nda resmi törenle karşılanıyor https://t.co/S4D1Eq5B3d— AA Canlı (@AACanli) February 3, 2022
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenskiy'nin de yer aldığı törenin ardından iki lider baş başa görüşmeye geçti.
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Boryspil Havalimanı'nda yöresel çörek palyanitsa ikram edildi.
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