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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kiev'deki Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti.

Kaan Bozdoğan   | 03.02.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kiev'deki Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısı'na katılmak üzere Kiev'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temasları öncesinde ziyaret ettiği 2. Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına yapılan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti.

Törende, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenskiy de yer aldı.

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