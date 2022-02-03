Cumhurbaşkanı Erdoğan Kiev'deki Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti.
Kiev
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısı'na katılmak üzere Kiev'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temasları öncesinde ziyaret ettiği 2. Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına yapılan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti.
Törende, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenskiy de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.