MHP Genel Başkanı Bahçeli, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti.
Ankara
Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Başkanlığı'na gelen Bahçeli'yi, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve beraberindeki heyet karşıladı.
Bahçeli, Özel Harekat Anıtı'na üzerinde "Vatan size minnettardır" yazılı çelenk bıraktıktan sonra dua etti.
Özel harekat polislerini selamlayan Bahçeli, Ayyıldız ve beraberindekilerle bir süre görüştükten sonra yerleşkeden ayrıldı.
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