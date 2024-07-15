Dolar
33.01
Euro
36.03
Altın
2,434.10
ETH/USDT
3,370.50
BTC/USDT
62,979.00
BIST 100
11,064.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesindeki Kaykılar köyünde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
logo
Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti.

Yusuf Soykan Bal, Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 15.07.2024 - Güncelleme : 15.07.2024
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata - AA

Ankara

Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Başkanlığı'na gelen Bahçeli'yi, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve beraberindeki heyet karşıladı.

Bahçeli, Özel Harekat Anıtı'na üzerinde "Vatan size minnettardır" yazılı çelenk bıraktıktan sonra dua etti.

Özel harekat polislerini selamlayan Bahçeli, Ayyıldız ve beraberindekilerle bir süre görüştükten sonra yerleşkeden ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Darbeler, gelecek nesillerin bedelini ödemeye devam ettiği ihanet hareketleridir
Edirne'de AA fotoğraflarından oluşan "15 Temmuz" konulu sergi açıldı
İstanbul Boğazı'nda karaya sürüklenen gemi emniyetle demirletildi
Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz'da bombalanan alana karanfil bıraktı

Benzer haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "15 Temmuz" mesajı: PKK neyse FETÖ aynısıdır

15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde yoğunluk yaşanıyor

Ege Denizi'nde 2. Dünya Savaşı'nın acı izlerini taşıyan ada: İleryoz

Ege Denizi'nde 2. Dünya Savaşı'nın acı izlerini taşıyan ada: İleryoz
Tekirdağ'da turistlerin ilgi odağı haline gelen lavanta tarlaları çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı

Tekirdağ'da turistlerin ilgi odağı haline gelen lavanta tarlaları çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı
AB ülkelerinin büyükelçileri, Rusya ve Çin'i ziyaret eden Macar lider Orban'ı kınadı

AB ülkelerinin büyükelçileri, Rusya ve Çin'i ziyaret eden Macar lider Orban'ı kınadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet