Dolar
42.44
Euro
49.47
Altın
4,258.49
ETH/USDT
2,810.90
BTC/USDT
85,780.00
BIST 100
11,064.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaraylı taraftarlar, Chobani Stadı'na giriş yapıyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Macron ve Zelenskiy, Trump’ın Ukrayna barış planını görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için önerdiği 28 maddelik barış planını görüştü.

Şeyma Yiğit  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
Macron ve Zelenskiy, Trump’ın Ukrayna barış planını görüştü Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

Ankara

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Elysee Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’yi ağırladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana Zelenskiy Fransa’ya 10'uncu ziyaretini gerçekleştirirken Elysee Sarayı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan ziyarete ilişkin açıklama yapıldı.

Macron’un Zelenskiy’i Elysee Sarayı’nda karşıladığı fotoğraflara yer verilen açıklamada, “barış çalışmalarının sürdüğü” belirtildi.

Açıklamada, iki liderin “Cenevre görüşmeleri, Amerikan planı ve Avrupalı ortaklarla yakın istişarelerin devamı niteliğinde adil ve kalıcı bir barışa ilişkin koşulları” ele aldığı kaydedildi.

Öte yandan France Culture radyosuna açıklamalarda bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Macron’un bu hafta içinde Çin’e yapacağı ziyarette öne çıkacak başlıklardan birinin Ukrayna'da ateşkes konusu olacağına işaret etti.

Barrot, Rusya-Ukrayna Savaşının sonlandırılmasına ilişkin “Fransa gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olan Çin’in Rusya’ya baskı yapmasını” istediklerini dile getirdi.

Bakan Barrot, Çin’in baskısıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ateşkes konusunda anlaşmaya varabileceği değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve Ukrayna heyetleri, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov başkanlığında dün Florida eyaletinde ABD'nin barış planını görüşmek için bir araya gelmişti.

Rubio ve Umerov, çok faydalı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtmişti.

ABD ve Ukrayna heyetleri, daha önce de 23 Kasım'da İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelerek Trump'ın sunduğu 28 maddelik barış planını ele almıştı.

Macron 25 Kasım’da yaptığı açıklamada, ABD’nin Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sonlandırmak için öngördüğü 28 maddelik "barış planında" Avrupalılar lehine müzakere edilmesi ve geliştirilmesi gereken hususlar olduğunu söylemişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte 2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi gözaltına alındı
İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı
DMM, savaş nedeniyle Türkiye'ye tahliye edilen Ukraynalı çocuklara ilişkin iddiaları yalanladı
Kırmızı ışıkta öğretmenin aracına çarpıp ölümüne neden olan sürücüye 25 yıla kadar hapis istemi
Bakan Yerlikaya: Terörsüz Türkiye hedefiyle terörün gölgesinin düştüğü değil, büyük ve güçlü Türkiye'yi konuşacağız

Benzer haberler

Macron ve Zelenskiy, Trump’ın Ukrayna barış planını görüştü

Macron ve Zelenskiy, Trump’ın Ukrayna barış planını görüştü

Kremlin: Putin, Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile yarın görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını kaldırdı

Senegal, Fransa tarafından yapılan Thiaroye Katliamı'nın 81. yılında hala gerçeğin peşinde

Senegal, Fransa tarafından yapılan Thiaroye Katliamı'nın 81. yılında hala gerçeğin peşinde
ABD-Ukrayna görüşmelerinde, savaş sonrası Rusya ile çizilecek sınırların ele alındığı iddia edildi

ABD-Ukrayna görüşmelerinde, savaş sonrası Rusya ile çizilecek sınırların ele alındığı iddia edildi
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet