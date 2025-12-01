Dolar
Dünya

Kremlin: Putin, Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile yarın görüşecek

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in, ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yarın görüşeceğini belirterek, "Sürecin başarılı şekilde sonuçlanması için megafon diplomasisini tercih etmiyoruz." dedi.

Dmitri Chirciu  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
Kremlin: Putin, Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile yarın görüşecek

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Karadeniz’de uluslararası sularda seyir halindeki "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine yönelik saldırılara değinen Peskov, "Türk karasularında ticari gemilere, tankerlere yönelik saldırı vahim bir olay. Bu, özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğine, gemi sahiplerinin güvenliğine ve mal varlığına zarar verme girişimi. Bu, Kiev yönetiminin özünü gösteriyor." diye konuştu.

Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun (CPC) da saldırıya uğradığına dikkati çeken Peskov, Ukrayna’nın kritik öneme sahip altyapı tesislerine saldırı düzenlemeye devam ettiğini, Rusya’nın da buna karşı gerekli önlemleri aldığını dile getirdi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile görüşmesine ilişkin ise "Görüşme yarın öğlen sonrası gerçekleşecek. Sürecin başarılı şekilde sonuçlanması için megafon diplomasisini tercih etmiyoruz. Basın üzerinden istişare yapmaktan yana değiliz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Peskov, Suriye'de geçen yıl devrilen ve Rusya’ya sığınan Beşşar Esed'in akıbetiyle ilgili bilgi vermek istemedi.

