Dolar
34.75
Euro
36.64
Altın
2,652.94
ETH/USDT
3,772.00
BTC/USDT
95,115.00
BIST 100
9,886.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Akishino'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Akishino'yu kabul etti.

Mehmet Tosun  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Akishino'yu kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akishino'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde giriş kapısında karşıladı.

04.12.2024

Erdoğan ve Akishino, Türkiye ve Japonya bayrakları önünde tokalaşarak poz verdi.

Daha sonra Erdoğan ve Akishino heyetleri eşliğinde görüşmeye geçti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Akishino'ya, Osmanlı Generali Pertev Paşa'nın İmparator Mutsuhito tarafından ödüllendirildiğini gösteren belge hediye edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nevşehir'de otomobille öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 16'sı öğrenci 24 kişi yaralandı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Akishino'yu kabul etti
Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de Kuzey Atlantik Konseyi Oturumu'na katıldı
Halil Falyalı suç örgütü soruşturması tamamlandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Akishino'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Akishino'yu kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Jovanovic'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Engelliler Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç'i resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı resmi törenle karşıladı
Bakan Ersoy: Gençlerimizi küresel düzeydeki kültürel dayatmalara karşı asla savunmasız bırakmayacağız

Bakan Ersoy: Gençlerimizi küresel düzeydeki kültürel dayatmalara karşı asla savunmasız bırakmayacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet