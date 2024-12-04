Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Akishino'yu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Akishino'yu kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akishino'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde giriş kapısında karşıladı.
Erdoğan ve Akishino, Türkiye ve Japonya bayrakları önünde tokalaşarak poz verdi.
Daha sonra Erdoğan ve Akishino heyetleri eşliğinde görüşmeye geçti.
Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Akishino'ya, Osmanlı Generali Pertev Paşa'nın İmparator Mutsuhito tarafından ödüllendirildiğini gösteren belge hediye edildi.
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