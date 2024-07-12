Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetiminin NATO'yla ortaklık ilişkisini sürdürmesi mümkün değildir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İttifakımızın temel değerlerini ayaklar altına alan İsrail yönetiminin NATO'yla ortaklık ilişkisini sürdürmesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.
Washington
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'nun ardından basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO) Teröre karşı mücadelede müttefikler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine ihtiyaç bulunduğunu görüyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO'nun tespit ettiği iki temel tehditten biri olan terörizmle mücadelede müttefiklerimizden dayanışma bekliyoruz. Müttefiklik hukuku da bunu gerektirir." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı müttefiklerimizin, bilhassa terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'yle kurdukları çarpık ilişkiyi kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(NATO Zirvesi'nde) Tüm temaslarımda Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında süre giden mezalime dikkati çektim." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Netanyahu yönetimi, yayılmacı ve pervasız politikalarıyla sadece kendi vatandaşlarının değil, tüm bölgenin güvenliğini tehlikeye atmaktadır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin'de kapsamlı, sürdürülebilir barış tesis edilene kadar, İsrail'le NATO nezdinde işbirliği yönündeki girişimler Türkiye tarafından onaylanmayacaktır." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel vicdanın Filistinli sivillere saldırıların durdurulması için sokaklara döküldüğü ortamda, İsrail'e askeri desteğin sürdürülmesi kabul edilemez." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası camianın sorumluluk sahibi üyelerinin, 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüm için el ele vermesi önemlidir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO'nun Ukrayna'daki savaşın tarafı haline getirilmesine asla geçit verilmemesi gerektiğine dair görüşlerimi burada açık yüreklilikle paylaştım." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müttefiklerimizi ateşkesin sağlanması ve 9 aydır açlıkla sınanan Gazze'ye yardım ulaştırılması için Netanyahu yönetimine baskılarını artırmaya çağırıyorum."ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'i Lahey Adalet Divanına da Güney Afrika ile şikayet ettik. Dünyadaki diğer ülkelerin de şikayetçi olmasını talep ediyoruz."şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den F16 tedariğine ilişkin "Sayın Biden ile konuştum, '3-4 hafta içinde ben bu problemi çözeceğim' dedi. Parçalarla ilgili konu her zaman görüştüğümüz konular." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü ile alakalı sorulan soru üzerine "Gözlemci üye olarak değil, hedefimiz orada daimi üye olmaktır. Türkiye, artık Şangay Beşlisi'ne daimi üye olarak katılmalıdır." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne Türkiye'nin ev sahipliğine ilişkin Büyük ihtimalle bu İstanbul'a yakışır. İstanbul'da zirveyi yapar, NATO'yla birlikte dünyaya selamımızı çakarız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.