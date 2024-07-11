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Galatasaray futbolcusu Metehan Baltacı, Avusturya’nın Lazk Linz takımıyla Raiffeisen Arena'da oynanan hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için bulunduğu Washington'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü.-VTR-
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'na katıldı.

Özcan Yıldırım  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'na katıldı

Washington

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'daki Walter E. Convention Center'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki temaslarına devam ediyor.

11.07.2024

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'na katıldı.

Erdoğan, zirve kapsamında düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'na katıldı.

Oturumun başında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir süre görüştü.

Erdoğan, oturum öncesinde ayrıca Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile ayrı ayrı ayak üstü sohbet etti.

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