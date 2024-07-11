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Dünya

İtalya'da aşırı sıcaklar etkili oluyor

Başkent Roma'da bazı termometreler 40-42 dereceyi gösterdi.

Barış Seçkin  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
İtalya'da aşırı sıcaklar etkili oluyor

Roma

İtalya genelinde Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar etkili olurken, yarın için "kırmızı" alarm verilen kent sayısı 11'e çıkarıldı.

Hava sıcaklıklarında risk seviyesini dört renk kategoride belirleyen Sağlık Bakanlığının, bugün için en yüksek kategori olan "kırmızı"ya aldığı 7 kentte, Afrika kaynaklı sıcaklar etkisini göstermeye başladı.

"Kırmızı" alarm verilen 7 kentten biri olan başkent Roma'nın farklı noktalarından termometreler öğlen vakti 40 ila 42 dereceyi gösterdi.

Tarihi kenti ziyarete gelen turistlerin güneşten korunmak için şemsiyelerle dolaştığı ve çeşmeler önünde su almak için uzun kuyruklar oluşturdukları görüldü.

Roma'nın turistik mekanlarından tarihi İspanyol Merdivenleri'nin hava sıcaklığının yüksek olması sebebiyle boş olduğu gözlendi. İspanyol Merdivenleri'nin önündeki Barcaccia çeşmesi başta olmak üzere insanlar kentteki çeşmelerden akan suda serinlemeye çalıştı.

Başkentin simge yapılarından tarihi Kolezyum'u görmeye gelen ziyaretçilerin de serinlemesi için sıraların bulunduğu yerlere büyük vantilatörler ve güneşten korunabilmeleri için portatif çadırlar konuldu.

Bu arada, Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar nedeniyle Sağlık Bakanlığı, cuma günü için yüksek risk uyarısı kapsamında bugünden farklı olarak 4 kenti daha "kırmızı" kategoriye alarak, sıcaklara dikkat edilmesi konusunda uyardı. Bakanlık, vatandaşları gündüz 11.00 ile 18.00 saatleri arasında yüksek sıcaklıklara maruz kalmaktan kaçınmaya çağırdı.

Roma, Floransa, Bologna, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Trieste ve Viterbo olmak üzere 11 kent için "kırmızı" alarm verildi.


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