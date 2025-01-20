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Dünya

Papa, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli modelin tek çözüm olduğu görüşünde

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İsrail-Filistin meselesinde tek çözümün, iki halk-iki devletli çözüm modeli olduğunu söyledi.

Barış Seçkin  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
Papa, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli modelin tek çözüm olduğu görüşünde

Vatikan

Özel bir İtalyan televizyon kanalının programına katılan Papa, burada dünya meseleleri ve Vatikan'ı ilgilendiren konulara dair soruları yanıtladı.

Papa, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesi dolayısıyla tüm arabuluculara teşekkür etti.

Katoliklerin ruhani lideri, İsrail-Filistin meselesinde çözüm için iki halk-iki devletli modeli işaret ederek "Bir olasılık var, bence bu tek çözüm." ifadesini kullandı.

Bazılarının bu fikre açık olduğunu, bazılarının ise açık olmadığını dile getiren Papa, "Barış, her zaman savaştan üstündür. Barış yapmak için bazen bir şeylerden vazgeçilir ama daha fazlası kazanılır." diye konuştu.

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın göreve geldiğinde uygulamaya koyacağı ilk önlemler arasında, düzensiz göçmenleri sınır dışı etmenin bulunduğu hatırlatılan ve bu konudaki görüşleri sorulan Papa, Trump'ı eleştirerek "Bu, bir felaket olur. Faturayı hiçbir şeyi olmayan yoksullara kesiyor, dengesizliğin bedelini ödetiyor. Bu şekilde gitmez. Böyle bir şeyleri çözülemez." değerlendirmesini yaptı.

Papa Franciscus ayrıca, İtalya'da nüfusun ortalama yaşının 46 olduğuna dikkati çekerek "İtalya, çocuk yapmıyor. Çocuk yapmıyorsanız o zaman göçmenleri alın." ifadelerini kullandı.

Vatikan'da kadınların üst düzey görevlere getirilmesi konusuna da değinen Papa, mart ayında Vatikan Şehir Devleti için bir kadın vali ataması yapacağını söyledi.

Papa Franciscus, Katolik Kilisesi'nin dünya çapında başını ağrıtan cinsel istismar hadiseleri için "Bu, büyük bir utanç." dedi.

Papa, buna karşı mücadele konusunda kilise içinde sağlam bir tutum olup olmadığı sorusuna ise "Evet, bu yolda ilerliyoruz. Bu, zaten bir süredir ilerlediğimiz yol ve bu şimdi daha da pekişiyor. Tanrı'ya şükür. Ancak istismarlar büyük kötülüktür." yanıtını verdi.

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