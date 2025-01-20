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Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria’da bir Filistinli çocuğu öldürdü, Yahudi yerleşimciler de Filistin beldelerine saldırdı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da bir Filistinli çocuğu öldürdüğü, iki Filistinliyi yaraladığı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin de Filistin beldelerine geniş çaplı saldırı başlattığı bildirildi.

Awad Rjoob, Esat Fırat  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
İsrail askerleri Batı Şeria’da bir Filistinli çocuğu öldürdü, Yahudi yerleşimciler de Filistin beldelerine saldırdı

Ramallah

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da bir Filistinli çocuğu öldürdüğü, iki Filistinliyi yaraladığı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin de Filistin beldelerine geniş çaplı saldırı başlattığı ve Filistinlilerin mülklerine zarar verdiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “14 yaşındaki Reşit Rüştü Cezer adlı Filistinli çocuk, Nablus’a bağlı Sebastiya beldesinde, işgal güçlerinin mermisinin isabet etmesi sonucu şehit olmuştur.” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin El Halil kentine bağlı İzna beldesine baskın düzenlediği ve burada çıkan olaylarda 11 ila 17 yaşlarındaki iki Filistinli çocuğun İsrail askerlerinin gerçek mermisiyle yaralandığı ifade edildi.

Filistin yerel kaynaklarından alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinli esirlerin serbest bırakılması vesilesiyle kutlama yapılan Ramallah’a bağlı Sincil beldesine baskın düzenledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, burada Filistinlilere ait en az 4 aracı ateşe verdiği, çok sayıda evi de taşladığı belirtildi.

Filistin devlet televizyonuna göre, gaspçı İsrailliler aynı zamanda Batı Şeria’nın bir çok yolunu trafiğe kapattı, Batı Şeria’nın bir çok beldesine baskın düzenledi.

İsrailli milletvekilinden gaspçı yerleşimcilere tepki

İsrail’deki sol eğilimli Hadaş Koalisyonu’ndan milletvekili olan Ofer Cassif, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria’daki saldırılarına tepki gösterdi.

Cassif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yerleşimci çeteleri, işgal altındaki Batı Şeria’daki Filistin köylerine saldırıyor, evleri, arabaları ve yolları ateşe vermeye başladı.” ifadelerini kullandı.

Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının İsrail makamlarınca cezasız bırakıldığına dikkati çeken Cassif, uluslararası topluma bu “şiddet yanlısı suçlu unsurları” adalete teslim etme çağrısı yaptı.

Cassif, “(Yahudi yerleşimcilerin) Yaktıkları nefret ateşi söndürülmezse, bu ateş hepimizi yutacaktır.” paylaşımında bulundu.

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