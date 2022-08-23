Dolar
18.12
Euro
18.06
Altın
1,747.91
ETH/USDT
1,641.90
BTC/USDT
21,491.00
BIST 100
3,121.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail ile ilişkilerimizde atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır." dedi.

23.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail ile ilişkilerimizde atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır." dedi.

Erdoğan, "Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilmesine matuf eylemleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Hassasiyetimizi İsrailli muhataplarımıza aktardık." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Filistin halkının yanında durmasından dolayı teşekkür ederim
Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlanıyor
Türk F-16'larına Yunan uçaklarından taciz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı resmi törenle karşıladı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden 'ad ve soyadı değişiklik başvurusu' açıklaması

Benzer haberler

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Filistin halkının yanında durmasından dolayı teşekkür ederim

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Filistin halkının yanında durmasından dolayı teşekkür ederim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır

Sağlık Bakanlığı bu yıl 85 bin yardımcı personel kadrosu açacak

Sağlık Bakanlığı bu yıl 85 bin yardımcı personel kadrosu açacak

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet