Filistin Devlet Başkanı Abbas: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Filistin halkının yanında durmasından dolayı teşekkür ederim
Ankara
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Filistin halkının yanında durması ve değişmez tutumundan dolayı en içten teşekkürlerimi ifade ederim." dedi.
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