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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile baş başa görüştü.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u resmi törenle karşıladı.

Ferdi Türkten, Mücahit Aydemir   | 09.03.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u resmi törenle karşıladı

Ankara/Kudüs

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Herzog'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.


Erdoğan ve Herzog'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Herzog, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, Türkçe "Merhaba asker." diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Herzog, merdivenlerde Türkiye ve İsrail bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Herzog, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

Herzog: Sıcak karşılama için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım

İki günlük devlet ziyareti kapsamında bugün Ankara'ya gelen Herzog, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada ziyaretini değerlendirdi.

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanan Herzog, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bu sıcak karşılama için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım." ifadesini kullandı.

Herzog, devamında, "Bölgemizdeki tüm halkların, inançların ve devletlerin barış içinde yaşayabileceğine ve yaşaması gerektiğine, ortaklıkların hepimiz için bereket ve refah getireceğine inancım tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

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