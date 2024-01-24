Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la 30 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma kararlılığındayız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İki bölgesel güç Türkiye ve İran, kalkınma ve istikrar için işbirliğini ilerletmelidir. İran'la 30 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma kararlılığındayız" dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Türkiye-İran İş Forumu’na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki bölgesel güç Türkiye ve İran, kalkınma ve istikrar için işbirliğini ilerletmelidir. İran'la 30 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma kararlılığındayız. Yaptırımlar nedeniyle komşumuz İran ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi sonlandırmadık, bundan sonra da sonlandırmayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizdedir. Sınır illerimizin ekonomik kalkınmasını artırmaya matuf sınır ticaret merkezleri çalışmaları sürüyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, (İsrail'in saldırıları) "Katliamların durması, ateşkesin tesisi ve bölgede kalıcı barışa giden yolun açılması için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışacağız. Zulümle abad olmaya çalışanın ahiri berbat olur. Bu süreçte zafer Filistinli kardeşlerimin olacaktır" dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.