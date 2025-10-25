Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir yerde Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün barış, huzur, istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor. Suriye'den Gazze'ye, Körfez'den Rusya Ukrayna arasındaki çatışmaya kadar hiçbir yerde Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor." dedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı"nda konuştu.
CHP'li belediyeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan programda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:
"CHP'li belediyelerin alameti farikası olan yolda kalan otobüslerden akmayan musluklara, yolsuzluk iddialarına kadar birçok sorun bize iletildi.
Şikayet listemiz biraz daha uzun. Son iki seçimde el değiştiren yerel yönetimlerdeki dertlerin kabarıklığı bizim açımızdan da ibretlikti."
"Hem bölgesinde hem dünyada sözüne itibar edilen, huzur ve istikrar ihraç eden bir Türkiye var"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün barış, huzur, istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor. Şefkat ve merhamet, adalet denince zihinlerde ilk bu aziz millet canlanıyor.
Suriye'den Gazze'ye, Körfez'den Rusya Ukrayna arasındaki çatışmaya kadar hiçbir yerde Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor.
Barışın, kardeşliğin, kalkınmanın ve adaletin egemen olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun kuvveden fiile çıkarma yolunda tarihi bir eşikteyiz.
Artık hem bölgesinde hem de dünyada sözüne itibar edilen, kendisine huzur ve istikrar ihraç eden bir Türkiye var."
"Önce terörsüz Türkiye'yi ardından terörsüz bölgeyi bu ülkenin evlatlarına kazandıracağız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:
"Gayemiz, nesillerin heba olmadığı, annelerin ağlamadığı, barışın, güvenliğin, huzur ve refahın hüküm sürdüğü iklimin tüm bölgemizde hakim kılınmasıdır.
"Gayemiz, nesillerin heba olmadığı, annelerin ağlamadığı, barışın, güvenliğin, huzur ve refahın hüküm sürdüğü iklimin tüm bölgemizde hakim kılınmasıdır.

Ortak bir iradeyle inşallah önce terörsüz Türkiye'yi, ardından da terörsüz bölgeyi en kalıcı eserimiz olarak bu ülkenin evlatlarına kazandıracağız."