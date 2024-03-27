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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman’da düzenlenen mitingde konuşuyor. Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’e verilen arada, Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürüyor. Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Ümraniye’de düzenlenen mitingde konuşuyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük’ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen mitingde konuşuyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazzeli kardeşlerimizin barışa ve huzura kavuşması için her türlü çabayı sergileyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BMGK'nin Gazze'de ateşkes kararına ilişkin, "Gereğinin yerine getirilmesi noktasında Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağız. Gazzeli kardeşlerimizin barışa ve huzura kavuşması için de her türlü çabayı sergileyeceğiz." dedi.

27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazzeli kardeşlerimizin barışa ve huzura kavuşması için her türlü çabayı sergileyeceğiz

Batman

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Batman Valiliği önünde düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BMGK'nin Gazze'de ateşkes kararına ilişkin, "Batı'nın şımarık ve hukuk tanımaz çocuğu İsrail'in alınan karara uyması için üzerindeki baskının artırılması gerekiyor. Olumlu karşıladığımız bu kararın gereğinin yerine getirilmesi noktasında Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağız. Gazzeli kardeşlerimizin bir an önce barışa ve huzura kavuşması için de her türlü çabayı sergileyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomide gerçekten yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kadro kurduk. Mehmet Şimşek'e bu konuda tam itimadım var. Yılın ikinci yarısından itibaren uyguladığımız ekonomi programının olumlu yansımalarını daha net göreceğiz." diye konuştu.

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