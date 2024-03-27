Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazzeli kardeşlerimizin barışa ve huzura kavuşması için her türlü çabayı sergileyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BMGK'nin Gazze'de ateşkes kararına ilişkin, "Gereğinin yerine getirilmesi noktasında Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağız. Gazzeli kardeşlerimizin barışa ve huzura kavuşması için de her türlü çabayı sergileyeceğiz." dedi.
Batman
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Batman Valiliği önünde düzenlenen mitingde halka hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BMGK'nin Gazze'de ateşkes kararına ilişkin, "Batı'nın şımarık ve hukuk tanımaz çocuğu İsrail'in alınan karara uyması için üzerindeki baskının artırılması gerekiyor. Olumlu karşıladığımız bu kararın gereğinin yerine getirilmesi noktasında Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağız. Gazzeli kardeşlerimizin bir an önce barışa ve huzura kavuşması için de her türlü çabayı sergileyeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomide gerçekten yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kadro kurduk. Mehmet Şimşek'e bu konuda tam itimadım var. Yılın ikinci yarısından itibaren uyguladığımız ekonomi programının olumlu yansımalarını daha net göreceğiz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.