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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan İsrailli Bakan'ın paylaşımına tepki

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Biz, bu zulüm ve caniliğe karşı çıkıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hak ve hakikatin sesi oluyoruz. Türkiye olarak buradayız." açıklamasında bulundu.

İsa Toprak  | 27.04.2024 - Güncelleme : 27.04.2024
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan İsrailli Bakan'ın paylaşımına tepki

Ankara

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanını Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "hadsiz açıklamasını" şiddetle kınadı.

Bakan Işıkhan, "Sözde 'medeni-batılı' ülkeler, tarihin gördüğü en büyük katliamlardan birini Filistin'de gerçekleştiren işgalci İsrail devletine sesini çıkaramıyor olabilir. Biz, bu zulüm ve caniliğe karşı çıkıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hak ve hakikatin sesi oluyoruz. Türkiye olarak buradayız. Filistin ve tüm mazlum coğrafyaların yanındayız. Kıydığınız masum canların hesabını insanlık ve tarih önünde vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan İsrailli Bakan'ın paylaşımına tepki

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