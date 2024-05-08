MSB, Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatından görüntü paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığındaki Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatından görüntü paylaştı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında 17 Mayıs 2024'e kadar sürecek Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiği belirtildi.
Paylaşımda, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Katar, Polonya, Romanya ve Suudi Arabistan unsurlarının katıldığı tatbikattan görüntülere yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.