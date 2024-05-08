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MSB, Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatından görüntü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığındaki Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatından görüntü paylaştı.

Serdar Açıl  | 08.05.2024 - Güncelleme : 08.05.2024
MSB, Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatından görüntü paylaştı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında 17 Mayıs 2024'e kadar sürecek Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Katar, Polonya, Romanya ve Suudi Arabistan unsurlarının katıldığı tatbikattan görüntülere yer verildi.

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MSB, Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatından görüntü paylaştı
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