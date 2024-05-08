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Ön iniş takımları arızalanan yabancı bir şirkete ait kargo uçağı, İstanbul Havalimanı'nda gövde üzerine iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ve Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie’yi kabul etti. - VTR -
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Asadov'u kabul etti

Mehmet Tosun  | 08.05.2024 - Güncelleme : 08.05.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Asadov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu'yu kabul etti
'Birlikte hayata geçirdiğimiz projeler, dünya enerji ve ulaştırma haritalarını değiştirdi'
Gazze'ye yardım ulaştıracak "Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi" Mersin'den uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Asadov'u kabul etti
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