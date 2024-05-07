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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Nişanı Tevcih Töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kuveyt Emiri es-Sabah'a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih edildi.

Mehmet Tosun  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Nişanı Tevcih Töreni Fotoğraf: Utku Uçrak - AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Devlet Nişanı tevcih edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Devlet Nişanı Tevcih Töreni" gerçekleştirildi.

Törende, iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, es-Sabah'a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah onuruna yemek verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah onuruna akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleşti.

Yemeğe, iki ülke heyetleri de katıldı.

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