Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Nişanı Tevcih Töreni
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kuveyt Emiri es-Sabah'a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih edildi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Devlet Nişanı tevcih edildi.
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Devlet Nişanı Tevcih Töreni" gerçekleştirildi.
Törende, iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, es-Sabah'a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah onuruna yemek verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah onuruna akşam yemeği verdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleşti.Yemeğe, iki ülke heyetleri de katıldı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.